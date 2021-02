LOSC, OL : une figure des deux clubs condamnée à de la prison !

Sale temps pour Michel Bastos. Selon L’Équipe, l’ancien milieu offensif de l’OL et du LOSC a fait l’objet d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité devant un magistrat du parquet de Lyon dans le cadre de la vente de son ancienne villa à un trafiquant de drogue présumé.

Mis en examen pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale en décembre 2019, le Brésilien a comparu, à la mi-décembre 2020, et s’est vu proposer la peine de deux mois de prison avec sursis, assortie d’une amende de 30 000€. Une peine qu’il a finalement acceptée. Dans le même dossier, son agent a écopé de la même sanction et d’une amende de 5 000€.

Dans cette affaire, les enquêteurs de la PJ de Lyon avaient interpellé, en octobre 2018, trois suspects et saisi 36 kg de cocaïne. Ils avaient établi que Bastos avait cédé sa villa, estimée à près de 900 000€, au prix de 420 000€, accompagnés d’un « dessous-de-table » de 160 000€, remis en espèces à son agent, par l’un des trois suspects. Une somme déposée sur un compte bancaire suisse détenu par l’ex-joueur. Le procès des trois trafiquants présumés pourrait, lui, se tenir au printemps.