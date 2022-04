LOSC : Olivier Létang ne veut pas de provocations avant le RC Lens

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Sur le dernier match raté à Angers

« Après le triste match contre Bordeaux, j’attendais une réaction autre. Avec beaucoup de respect pour les Angevins, on ne peut pas dire qu’ils nous aient fait très mal. Je veux que l’équipe dont je suis le président ait des valeurs fortes en termes d’engagement, de combat, de solidarité, de dynamisme, de don de soi… un vrai supplément d'âme. Je n’ai pas vu cette force collective et cela me gêne ».

Sur l'objectif

« Notre objectif sportif pour l'équipe professionnelle est très clair et je le rappelle depuis le début de la saison : nous voulons nous qualifier pour une compétition européenne. Si nous n’atteignons pas cet objectif sportif, la saison ne sera pas réussie. Nous avons stabilisé le club économiquement, il n’est pas encore totalement guéri mais il va beaucoup mieux. Une qualification européenne n’est pas vitale d’un point de vue économique pour le club mais participer à une compétition européenne tous les ans fait pleinement partie des ambitions sportives légitimes du LOSC ».

Sur le derby face au RC Lens

« Il faut être extrêmement vigilant quant à la communication avant les matches en général, mais peut-être encore plus avant un derby. Toutes les phrases, tous les mots peuvent être utilisés. Le match de samedi est un match important, comme les six autres qui lui succèderont pour atteindre nos objectifs ».

Létang vise l'Europe, pas le derby Ce mardi soir, à quatre jours du très attendu derby Lille – Lens (samedi, 21h), Olivier Létang a pris la parole sur la fin de saison et sur le choc du week-end. Le président délégué des Dogues appelle à la prudence dans les déclarations des uns et des autres.

Alexandre Corboz

Rédacteur