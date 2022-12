LOSC : Olivier Létang rassure Mohamed Bayo

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

« J’ai déjà eu une conversation avec le coach, il compte sur moi (…). Après, je suis un compétiteur. Au bout d’un moment, je ne pourrai pas attendre une saison entière sans jouer ». Dans une interview à La Voix du Nord ces derniers jours, Mohamed Bayo prenait la parole à propos de sa situation délicate au LOSC, où il a longtemps été rayé de l'équipe de départ, notamment en début de saison. Arrivé de Clermont l'été dernier, le buteur guinéen a semé des premières inquiétudes.

« On compte sur lui sur la deuxième partie de saison »

Mais dans une interview au journal L'Équipe, le président du LOSC, Olivier Létang, a tenu à mettre les choses au clair concernant Mohamed Bayo. « On comprend les doutes de Bayo, mais on compte sur lui sur la deuxième partie de saison. On ne peut pas avoir un seul buteur axial. Si on avait un attaquant qui ne marquait pas et que "Momo" ne jouait pas, on pourrait se poser des questions. Là ce n'est pas le cas ». À en croire ces paroles, la situation de Mohamed Bayo chez les Dogues devrait donc s'arranger, lui qui n'a pour l'instant pas encore trouvé le chemin des filets avec sa nouvelle équipe en Ligue 1.