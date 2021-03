LOSC : Olivier Létang récupère un cadeau empoisonné de Gérard Lopez

Zapping But! Football Club LOSC : la saison 2020-2021 des Dogues en chiffres

En début d'année 2020, Gérard Lopez prenait la main sur le club de Mouscron (D1 belge) pour en faire le satellite du LOSC en Belgique. Depuis, l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois – qui était lourdement endetté - a perdu la main sur le club nordiste et transmis le flambeau à Olivier Létang, nommé président par le fonds d'investissement Merlyn Partners.

Reste qu'une convention lie toujours Lille à Mouscron et que les Dogues doivent s'acquitter de 4 M€ par an. Une somme censée couvrir les salaires des joueurs et du staff engagés par le LOSC pour son projet de trading. Or, comme la presse belge l'avait déjà fait savoir, la nouvelle direction n'a pas payée la traite de février (1 M€) et ne paiera – a priori – pas non plus celle d'avril.

Lille et Mouscron vont rompre la convention l'été prochain

Comme le rapporte L'Equipe, Olivier Létang cherche une solution. S'il n'entend pas prononcer la mise à mort de l'Excel Mouscron, le président lillois cherche dans un premier temps à baisser la facture alors que le LOSC va perdre aux alentours de 40 M€ cette saison. Si la convention de partenariat est menacée et ne devrait pas durer au delà de cet été, toutes les parties cherchent aujourd'hui des solutions d'urgence. En attendant c'est bien Gérard Lopez, via sa holding luxembourgeoise Jogo Bonito Group (oui, ça ne s'invente pas), qui s'est acquitté du virement de 1 M€...