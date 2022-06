LOSC : Olivier Létang sur un siège éjectable ?

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Un nouvel arrière gauche pour les Dogues ?

La saison 2021-2022 du LOSC ne restera pas gravé dans la mémoire des supporters. Après un titre de champion de France, les Dogues ont réalisé une saison décevante et ne se sont pas qualifiés pour une compétition européenne la saison prochaine. Alors que les dirigeants préparent la saison prochaine, le président du club pourrait être démis de ses fonctions.

Selon les informations de Foot Mercato, Olivier Létang est proche de perdre son poste de président du LOSC. L’ancien directeur sportif du PSG serait très isolé au sein du club et son comportement auprès des agents de joueurs fait beaucoup jaser. Alors que le club pourrait être vendu, son avenir apparait très incertain et ne tiendrait plus qu’à un fil.

🚨Info: #LOSC : le poste d'Olivier Létang 🇫🇷 ne tient plus qu'à un fil.



• Un audit a récemment été mené par Alessandro Barnaba au sein du club.https://t.co/p6BUbKBRBy — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 3, 2022

Adam Duarte

Rédacteur