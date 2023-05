LOSC – OM : Chevalier lance le choc face aux Marseillais

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Samedi, L’OM se déplace dans le Nord pour affronter le LOSC dans un choc décisif pour la course à l’Europe. Les hommes d’Igor Tudor veulent se rapprocher de Lens (2e) tandis que les Lillois espèrent distancer ses concurrents dans la lutte pour la 5e place. Présent en conférence de presse ce vendredi, Lucas Chevalier est excité à l’idée d’affronter les Phocéens.

« Depuis quelques matchs, on est un peu en dents de scie, on réussit à domicile, et à l'extérieur, on a un peu plus de mal. Mais on s'est bien entraînés, l'état d'esprit est là, il y a l'envie d'aller chercher quelque chose. L'excitation d'un très grand match, de haut niveau, où il y aura de l'enjeu pour nous et pour Marseille. À domicile, ça nous réussit depuis quelque temps, on espère continuer sur cette lancée. On verra si ce point à Monaco sera bonifié », a expliqué le portier lillois comme le rapporte l’Equipe.

« C'est peut-être ce genre de match qui se gagne un peu avec la rage ».

Interrogé sur les forces de l’OM, Lucas Chevalier estime que les coéquipiers de Valentin Rongier ont de nombreuses qualités. « Il y aura une pression très forte dès l'entrée du match. Ce sera à nous de savoir gérer quand il faudra calmer et quand il faudra accélérer. Et en cette fin de saison, il faudra aller chercher un supplément d'âme, un truc un peu au fond du ventre pour aller chercher ce détail. C'est peut-être ce genre de match qui se gagne un peu avec la rage », a-t-il confié.