LOSC, OM : Maignan va déboulonner Mandanda

Le choc Lille-OM de ce soir vaudra par bien des duels sur le terrain. Et par une opposition à distance entre Mike Maignan et Steve Mandanda. Les gardiens numéros trois et deux de l'équipe de France sont dans des formes assez opposées, le Lillois étant au top alors que le Marseillais n'est plus aussi décisif que la saison passée. Pour l'ancien portier Jérôme Alonzo, il ne fait aucun doute que Maignan est déjà meilleur que le Fenomeno et qu'il ne tardera pas à prendre les commandes des Bleus.

"Mike (Maignan) a pris l'ascendant" sur Steve Mandanda

« Mike a pris l’ascendant, je pense, a déclaré Alonzo lors d'une émission sur La Chaîne L'Equipe. Mike a gagné point sur point, dont le dernier face à Ajorque. Si Lille est champion d’un point, il ne faudra pas l’oublier. Mike fait plus d’exploits que Steve, ce qui me fait dire qu’il a un petit truc en plus actuellement. »

« Le statut de Steve ne peut pas être mis en danger. C’est un leader de vestiaire, par l’exemple. Chez Mike, la confiance et ses performances lui donnent de plus en plus de légitimité. Il est devenu très costaud, posé et a éliminé toutes les menaces pour sa place de numéro 3. Je suis persuadé qu’il prendra le pouvoir tôt ou tard. C’est l’avenir de l’équipe de France. Il devrait être au firmament de sa maturité dans trois, quatre ans. S’il continue, je ne vois qu’un postulant au trône : lui. »