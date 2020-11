LOSC, OM, OL : Galtier ne lie pas son avenir à Luis Campos

Si le LOSC parvient à garder le fil de son ambitieuse saison, la situation est toujours aussi agitée en coulisses chez les Dogues. En effet, Gérard Lopez – qui a reçu les démissions de son bras droit Marc Ingla mais également de son boss du recrutement Luis Campos – doit encore trancher entre les deux … Et c'est loin d'être encore fait.

En attendant, le scout portugais se fait toujours aussi discret à Luchin. Proche de Luis Campos, Christophe Galtier a fait le point sur l'évolution d'un dossier qu'il suit quand même de près. Après avoir appelé publiquement de ses vœux le retour du chasseur de tête le plus efficace du monde, le Marseillais avoue être toujours dans l'attente.

« Je n’ai pas de nouvelles, d’informations. Je suppose qu’il y a des échanges, je l’espère, entre mon président et Luis. On verra bien la tournure que cela va prendre. Je suis concentré sur les matchs, sur les compétitions », a-t-il expliqué à RMC Sport. Une chose est certaine : la situation ne remet pas en cause l'avenir direct de Galtier : « Non, je n'ai pas l'envie de voir ailleurs ». Au moins c'est clair.