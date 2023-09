LOSC, OM, PSG, RC Lens, Stade Rennais : Riolo très inquiet pour les rendez-vous européens

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Le constat n'est certes pas brillant. Et inquiète même alors que les clubs français débutent cette semaine leurs parcours européens. Le week-end dernier, en Ligue 1, pas un de nos représentants ne s'est imposé. Le PSG battu, le RC Lens également. L'OM, le LOSC et le Stade Rennais et Toulouse ont partagé le point du nul. Résultat, Daniel Riolo, le consultant de RMC, s'alarme comme jamais.

Lens a surperformé

Même si il fait une légère exception avec le club de la capitale. Extrait : "Je mets le PSG un peu à part parce que cela faisait suite à une longue période de stabilité du vestiaire – pas pour les entraîneurs mais pour les joueurs- et à un moment les pages se tournent pour un effectif. Le RC Lens fait un début de saison catastrophique. Ils ont dépensé beaucoup d’argent pour le remplaçant d’Openda, c’est extraordinaire de mettre autant d’argent sur un attaquant qui doit s’adapter, et ils n’ont pas trouvé de remplaçant à Seko Fofana. Le changement principal de Lens, c’est le changement de statut. Quand un club n’est pas dimensionné pour jouer la Ligue des champions ou qu’il surperforme – et Lens a surperformé la saison dernière -, derrière, tu le paies cash."

En ce qui concerne l'OM, Riolo est également très clair. "Marseille, le pari était réussi l’année dernière mais c’est très difficile de reproduire deux années de suite. Il y a trop de changements et c’est là où il y a une forme d’incohérence chez Longoria. Il explique que pour être chaque année en Ligue des champions et pour progresser il faut de la stabilité, un entraîneur qui peut travailler et un groupe qui a l’habitude de jouer ensemble sauf que ce n’est pas ce qu’on voit dans les faits(...) Quant au Stade Rennais, j’ai trouvé les Rennais catastrophiques samedi. Ils arrachent le match nul mais le résultat ne veut rien dire de ce qu’on a vu. Rennes a fait un recrutement de malade, a beaucoup investi avec un entraîneur qui a des idées de jeu quand il en parle. La seule explication qu’il a, et je ne sais pas si c’est ironique ou non, c’est: ‘on a trop travaillé tactiquement’. Je ne sais pas où il a travaillé tactiquement parce qu’on ne comprend pas."

Pas de quoi avoir confiance....

