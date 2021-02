LOSC : Osimhen a perdu connaissance avec Naples, les nouvelles sont rassurantes

Zapping But! Football Club LOSC : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Atalanta-Naples, ce dimanche, 23e journée de Serie A. On joue la 89e minute lorsque Victor Osimhen s’écroule sur la pelouse après un contact avec Cristian Romero. L’attaquant nigérian du Napoli tombe et heurtement violemment le sol au niveau de l’arrière de la tête. Il s’est alors évanoui et a été évacué sur civière par les secouristes à l’extérieur du stade. Selon La Gazzetta dello Sport, l’ancien buteur du LOSC a repris connaissance dans l’ambulance le transportant à l’hôpital Papa Giovanni XXIII de Bergame, où il a passé des examens approfondis cette nuit.

Osimhen pioche en Italie

Recruté au LOSC l’été dernier pour un montant compris entre 60 et 81 millions d'euros, Osimhen connaît une première saison en Italie en demi-teinte, avec deux buts inscrits en quinze apparitions toutes compétitions confondues.