LOSC : Paulo Fonseca cite quatre garçons plein d'avenir

INFO BUT! : Pourquoi ça bloque avec Botman

Dans un entretien accordé à La Voix du Nord, Paulo Fonseca a évoqué le Mercato hivernal du LOSC, son avenir, mais aussi l'émergence de certaines jeunes joueurs à l'instar de Lucas Chevalier.

« Les jeunes ont beaucoup de qualités et ils travaillent beaucoup au quotidien, a-t-il glissé. C’est aussi une politique du club de mettre en avant les jeunes. Et j’ai de la chance. Leny (Yoro) a seulement 16 ans et c’est déjà un grand talent. Il va jouer plus. Nous avons Lucas (Chevalier) qui est devenu important dans l’équipe et on sait que ce n’est pas facile de s’imposer au poste de gardien quand on est jeune. Je lui prédis un bel avenir tout comme Carlos (Baleba). Je n’ai aucun doute pour lui, il sera un grand joueur s’il continue de travailler. En ce moment, on a Alan (Virginius) qui arrive. Et ce n’est pas facile pour lui car il y a de la concurrence à son poste. Mais il se montre. On accueille aussi des jeunes de la réserve pour s’entraîner. Ça leur permet de voir comment on travaille. »