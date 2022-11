LOSC : Paulo Fonseca explique pourquoi il brille chez les Dogues

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : un chassé-croisé Xeka - Nelsson ?

Alors que le football laisse place à la trêve pour la Coupe du Monde, le LOSC a réussit de belles choses en première partie de saison, et se classe actuellement à la 7e place du championnat français. Le coach des Dogues, Paulo Fonseca, arrivé l'été dernier à Lille, est revenu sur ses débuts avec sa nouvelle équipe.

« Je suis très très satisfait d’être en France »

« Je suis très heureux d’être ici, dans un club que j’aime beaucoup. L’atmosphère, les gens, les conditions de travail : je suis positivement surpris par le championnat que nous faisons », a expliqué Paulo Fonseca à Sky Italia. « C’est un championnat différent, mais que j’aime beaucoup. En Italie, le championnat est plus tactique, plus difficile. Ici, c’est un peu différent. Les équipes veulent toutes jouer, il y a plus d’espaces. Je suis très très satisfait d’être en France ».

« Le club a perdu des joueurs importants parce qu’ils avaient ce besoin de vendre. Nous sommes dans une période de transformation, un nouveau projet. Ce n’est pas l’équipe qui a remporté le championnat il y a deux ans. Nous avons de nouveaux joueurs, des jeunes. Nous commençons un nouveau projet et je suis très motivé », a continué le technicien du LOSC.