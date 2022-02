LOSC : Pierre Ménès a un gros doute concernant Léo Jardim

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Si Lille a repris sa marche en avant six jours après s'être fait dérouiller par le PSG (1-5) à domicile, c'est notamment grâce à Leo Jardim. Car le gardien brésilien, que Jocelyn Gourvennec a titularisé à Montpellier (1-0) hier après que la responsabilité d'Ivo Grbic ait été engagée sur plusieurs buts parisiens, a reçu la note de 7 dans L'Equipe, la meilleure parmi les 22 acteurs. Avec ce commentaire : "Parfois fébrile, jamais académique, le Brésilien a pourtant tout repoussé : une frappe de près de Savanier (4e), d'autres de Sambia (17e) ou Chotard (20e). Surtout, il se couche pour écœurer Mollet (25e)".

On le devine à ce commentaire, le style unique de Jardim ne fait pas l'unanimité. Ce que Pierre Ménès a confirmé sur son blog : "Alors ce Jardim – très beau gosse au demeurant -, tu as l’impression que c’est le mec à qui on a dit : « Ah tiens, toi t’es grand, tu vas jouer dans les buts ». Tout ce qu’il fait est iconoclaste, frappé du sceau de l’étrange. Mais bon, à l’arrivée, c’est efficace puisque ça fait clean sheet. Pas sûr que cela se renouvelle à chaque fois, cela dit… Toujours est-il que le MHSC a donc dominé ce match avec un Savanier très motivé mais qui s’est éteint physiquement après trois matchs dans jouer. Et puis bon, il n’avait pas non plus autour de lui une puissance de feu exceptionnelle, l’absence de Mavididi se faisant ressentir".