LOSC : Pierre Ménès applaudit l’exploit en C1 descend les détracteurs de Gourvennec

Le LOSC l’a fait ! Et, brillamment, de surcroît. Hier, les Dogues ont validé hier en Allemagne leur qualification en 8es de finale de la Ligue des champions en s’imposant avec la manière à Wolfsburg (3-1). Avec ce succès prestigieux, ils décrochent ainsi la première place de leur groupe.

« Lille termine premier de sa poule, c’est la très belle surprise de cette soirée, a réagi Pierre Ménès sur son blog. On savait au moment du tirage au sort que ce serait sans doute un groupe équilibré, mais il ne faut pas oublier que Lille a connu un début de championnat très compliqué et qu’à l’heure où l’on se parle, le club nordiste est 11e de Ligue 1. Et un 11e de Ligue 1 qui se qualifie pour les 8e de finale de Ligue des Champions, ce n’est pas si fréquent et cela souligne une fois encore l’embellie notable des clubs français dans les compétitions européennes cette saison. »

L’ancien consultant de Canal+ a eu une pensée émue pour son ami Jocelyn Gourvennec, mis plus bas que terre à son arrivée au LOSC et qui prouve aujourd’hui qu’il avait le niveau pour y réussir. « Les Lillois vont maintenant pouvoir se servir de ce parcours pour entamer leur remontada en championnat, ce dont je doute assez peu, a-t-il poursuivi. Et un mot pour finir pour Jocelyn Gourvennec, si mal accueilli par les supporters du LOSC et qui démontre qu’il n’est pas aussi nul que tout ce qu’on a pu dire et entendre au moment de sa nomination. Une fois encore, c’était du bashing gratuit. C’est mon pote et j’ai une pensée émue parce que ce succès, c’est aussi le sien. »

"Wolfsburg-Lille : alors, pas si nul, Gourvennec ?"



