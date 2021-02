LOSC : Pierre Ménès corrige Christophe Galtier !

Zapping But! Football Club LOSC : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Le LOSC a repris les commandes de la Ligue 1 dimanche grâce à sa victoire spectaculaire à Lorient (1-4). Les Dogues ont réussi l’autre tour de force de placer deux joueurs dans l’équipe type de cette 26e journée de L1 : José Fonte et Benjamin André. Ces deux joueurs ont fait dire à Christophe Galtier qu’il s’agissait hier de la prestation la plus aboutie du LOSC cette saison toutes compétitions confondues. Pierre Ménès a beau être très fan du bon homme, il a tenu à calmer ses ardeurs.

« Il ne faut pas exagérer »

« Après leur nul face à Brest et la mauvaise soirée contre l’Ajax, on attendait avec une certaine impatience la réaction du LOSC. Alors je n’irai pas jusqu’à dire comme Galtier que c’était le match le plus abouti de la saison lilloise, il ne faut pas exagérer. Mais on a vu un bon Lille, qui n’a eu qu’une frayeur lorsque Hergault a égalisé d’une frappe enroulée assez bizarre, a analysé le consultant de Canal+ sur son blog. Après cela, les Nordistes ont déroulé avec un joli but de Fonte sur un mauvais renvoi de la défense bretonne, un magnifique coup-franc d’Ikoné et une frappe de Bradaric en fin de match. À ce moment-là, les Lillois n’avaient pas encore conscience de faire une si bonne affaire en s’imposant au Moustoir… »