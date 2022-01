LOSC : positif au Covid-19, Gourvennec se méfie de Lorient et loue 2 héros du Vélodrome

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Lui est positif au covid, son effectif est au complet

"Bonjour à tous. Je suis déçu de ne pas être dans la salle avec vous car je suis positif au covid. Je suis donc à distance pour respecter le protocole et les gestes barrières. Nous avons une très bonne coordination avec le staff. Demain, je communiquerai à distance. Cette absence n'impactera pas la qualité de la préparation du match. Nous avons un effectif quasiment au complet. Les têtes vont bien, le groupe travaille bien. Jérémy Pied est indisponible. Sinon, on a récupéré tout le monde, hormis Benjamin André, suspendu."

Il félicite Onana et Grbic pour le match au Vélodrome

"Amadou Onana s'est bien adapté. Il a beaucoup de qualités, de potentiel. Il y a de la concurrence à ce poste. Amadou progresse bien. Il a beaucoup d'envie, de personnalité. Il aide beaucoup l'équipe. Ivo Grbic ne jouait pas la saison dernière. Le fait qu'il enchaîne actuellement lui permet de progresser et d'être efficace. Il est monté d'un cran depuis plusieurs semaines. Il l'a montré à Marseille. C'est une bonne chose pour nous."

Méfiance contre Lorient et critique du calendrier

"Le FC Lorient est dans la bagarre du maintien. Ils ont de la qualité. On devra être équilibrés et déterminés pour faire bouger leur bloc. Il faudra tenter, et on devra être efficaces. Les joueurs ont bien récupéré après Marseille. On a montré qu'on pouvait jouer des semaines à trois matches. Nous sommes prêts pour demain. Je ne vois pas pourquoi on ne joue pas les matches en retard en même temps que la Coupe de France. Ce n'est pas très équitable. Concernant nos internationaux, le PSG aura également des joueurs concernés début février. On aura 48h pour préparer ce choc. On s'adaptera."

🎙 J.Gourvennec : « Je ne vois pas pourquoi on ne joue pas les matchs en retard en même temps que la @coupedefrance. Ce n'est pas très équitable. Concernant nos internationaux, le PSG aura également des joueurs concernés. On aura 48h pour préparer #LOSCPSG. On s'adaptera ». — LOSC (@losclive) January 18, 2022