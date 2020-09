LOSC : pourquoi Araujo n’est pas titulaire aux yeux de Galtier

Le LOSC avance masqué. En marge du Covid-19, les Dogues engrangent les bons points depuis l’ouverture de la saison et pointent aujourd’hui au 3e rang de L1 sans qu’on ne parle trop d’eux. Dimanche, c’est un succès au bout du bout face au FC Metz qu’est venu sceller Luiz Araujo dans le money time... un quart d’heure après avoir pris la place de Jonathan Ikoné.

Le héros brésilien (24 ans) n’en est pas à son coup d’essai mais ce n’est pas une raison suffisante pour que Christophe Galtier lui accord enfin les honneurs d’une place de titulaire à part entière. L’intéressé s’en explique.

Araujo doit procéder à des ajustements mentaux

« Luiz entre souvent bien dans les matches, estime Galtier dans L'Équipe. Il a une forte concurrence dans son registre, mais Luiz apporte d’autres choses. Je connais son adresse et la justesse de ses tirs. Luiz a un gros potentiel athlétique mais il faut qu’il s’améliore mentalement lorsqu’il affronte des équipes compactes, contre qui le jeu est fermé. Il lâche un peu trop vite dans ce genre de match alors qu’il a toutes les qualités de l’attaquant. Il atteindra sûrement sa maturité plus tard et parviendra alors à apporter ses qualités de percussion et de finisseur. »