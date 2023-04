LOSC, PSG : Cabella pousse David à dépasser Mbappé

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Hier, lors du succès de Lille sur Ajaccio (3-0), Rémy Cabella a marqué et fait marquer. Mais André Gomes, pas Jonathan David, habituellement sa destination favorite pour les passes décisives. Après la victoire, le meneur de jeu a commenté la course au titre de meilleur buteur dans laquelle son coéquipier canadien est embarqué. Avec 21 réalisations, il pointe une longueur derrière Kylian Mbappé, qui joue cet après-midi au Parc des Princes contre Lorient. Cabella espère bien évidemment que Jonathan David, muet face à l'ACA, parviendra à terminer devant l'attaquant du PSG même s'il a conscience de la difficulté de la tâche.

"On va tout faire pour l’emmener au bout"

« Je l’engueule quand il loupe des occasions car je n’ai pas envie qu’il rate, surtout quand je lui fais des passes (rires). C’est un très grand attaquant. J’espère qu’il va être encore plus performant jusqu’à la fin. J’espère qu’il va nous faire gagner des matches car c’est un très grand joueur. Je vais essayer de le mettre dans de bonnes conditions, c’est mon rôle. En plus, c’est un très bon gars donc je suis très heureux de jouer avec lui cette année. Je lui souhaite et j’espère qu’il va finir meilleur buteur. Ça va être dur parce que devant lui, il y a un monstre, pratiquement le meilleur joueur du monde mais c’est à nous de le mettre dans les meilleures conditions. C’est un beau duel et on va tout faire pour l’emmener au bout. »

La fiche de Rémy Cabella

La fiche de Jonathan David

« Je l’engueule quand il loupe » : à Lille, Cabella conseille David pour qu’il termine meilleur buteur de L1

➡️ https://t.co/BNkQ0pOeda pic.twitter.com/qrSZctRB1N — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) April 30, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Le meneur de jeu du LOSC Rémy Cabella a expliqué qu'il engueulait régulièrement son partenaire Jonathan David quand il manque une occasion car il aimerait le voir terminer devant Kylian Mbappé (PSG) au classement des buteurs.

Raphaël Nouet

Rédacteur