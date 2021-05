LOSC, PSG : deux bonnes nouvelles pour Galtier en vue du titre ?

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

Le LOSC a un avantage indéniable dans la course au titre : il a encore les cartes dans les mains. En cas de succès à Angers dimanche, les Dogues seront sacrés champions de France même si le PSG s’impose à Brest dans le même temps (21h). Pour mettre toutes les chances de son côté, le LOSC a décidé de faire appel de la suspension de José Fonte pour accumulation de cartons jaunes auprès du CNOSF afin qu'il annule cette décision.

Cette saisine peut avoir, dans certains cas, un effet suspensif et il n'est donc pas exclu que Fonte soit présent à Angers, dimanche. Pour ce qui est du domaine purement sportif, Christophe Galtier pourrait également avoir le sourire puisque le SCOA sera très amoindri pour cette rencontre.

Angers sera fortement amoindri face au LOSC

Dimanche à Marseille (2-3), neuf joueurs manquaient à l’appel, et la configuration sera sans doute peu ou prou similaire face au LOSC. Le capitaine Ismaël Traoré et Sofiane Boufal, blessés, ne seront par exemple pas opérationnels. Pour couronner le tout, le SCO a enregistré une seule victoire, un nul et cinq revers en L1 depuis l’annonce fin mars du départ de Stéphane Moulin à l’issue de la saison.