LOSC, PSG, FC Barcelone : un taulier de Galtier se paye Mbappé et se fout de Messi !

José Fonte est devenu en un peu moins de trois ans un joueur très respecté en Ligue 1. Pilier de la défense centrale du LOSC, l’international portugais impose le respect par son charisme, son professionnalisme et son CV.

C’est tout ce qu’essaye d’éviter ce même Fonte quand il croise un adversaire. Doté d’une grande assurance en ses qualités, le défenseur de 37 ans préfère ne pas se focaliser sur un nom en particulier mais plutôt étudier son profil au millimètre en amont de leur confrontation.

« Dites-lui qu’il va jouer Messi, il s’en fout »

« Il ne va pas très vite, il a conscience de ça, mais il est très rapide dans ses décisions, analyse très vite les situations, rappelle Dans L’Équipe Luis Norton de Matos, le premier à avoir cru en lui. Depuis qu’il est à Lille, il a dû jouer Kylian Mbappé cinq ou six fois et il a dû se faire prendre une ou deux fois, pas plus. Parce qu’il étudie minutieusement ses adversaires et neutralise l’espace dans son dos un peu plus tôt que les autres. Aujourd’hui, des joueurs ne connaissent pas leur adversaire et ça le choque. Lui sait toujours parfaitement ce qu’il va trouver en face de lui. Et il ne se laisse jamais impressionner par les noms de ses adversaires. Dites-lui qu’il va jouer Messi, il s’en fout. Cette forme de confiance en soi est très importante. Je l’ai toujours vu se mettre en évidence pour ses qualités de leader. »