LOSC, PSG : Osimhen fait de l'ombre à Mbappé

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

Après une première saison d'adaptation un peu compliquée au Napoli, Victor Osimhen donne sa pleine mesure cette saison. L'attaquant nigérian a marqué 4 buts en 3 matches d'Europa League et 5 en 7 rencontres de Serie A (plus 1 passe décisive). Grâce à lui, le SSCN a remporté ses huit premiers matches de championnat, qui lui ont permis de faire seul la course en tête jusqu'au succès du Milan hier.

Ce début de saison canon laisse pantois en Italie, le célèbre ancien dirigeant de la Roma Walter Sabatini, qui est aujourd'hui à Bologne, ayant même déclaré dans Il Corriere dello Sport : "Il est inarrêtable, il sait tout faire, il marque des buts dans n'importe quelle position. Il est en embuscade pour des ballons impossibles à contrôler et il parvient à les faire siens. Au jour d'aujourd'hui, entre Mbappé et Osimhen, je recrute Osimhen". Sabatini n'a a priori pas regardé les derniers matches de Kylian Mbappé mais le compliment doit en tout cas faire chaud au cœur à Victor Osimhen !

Walter Sabatini: I will go for Victor Osimhen over Kylian Mbappe https://t.co/qoe4yvJL4f — TODAY (@todayng) October 24, 2021