LOSC, PSG, Stade Rennais : Genesio dévoile son favori pour le titre

Zapping But! Football Club LOSC : la saison 2020-2021 des Dogues en chiffres

Tenant en échec ce dimanche le Paris Saint-Germain (1-1), en clôture de la 36e journée de Ligue 1, le Stade Rennais a permis à Lille de prendre 3 points d'avance sur le PSG à 2 journées de la fin du championnat.

En conférence de presse d'après-match, Bruno Genesio a donné son favori pour le titre. "Il reste deux matchs. Dans le foot, tout est toujours possible. Surtout dans ce championnat, mais vu la dynamique de Lille… Il ne leur manque que trois ou quatre points. A priori, ça va être difficile pour Paris mais on ne sait jamais. (...) En général, on termine à la place qu’on mérite. Le football est ainsi fait. Si Lille est champion, c’est qu’il l’aura mérité", a confié le coach rennais devant la presse.