LOSC : quelque chose s'est cassé chez les Dogues, et pas qu'à cause du RC Lens

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Depuis samedi et la défaite à Pierre-Mauroy face au RC Lens (1-2), tous les Lillois avaient fait passer le message qu'une réaction allait se produire à Reims, que la saison n'était pas terminée, qu'une qualification européenne était encore possible. Des paroles aux actes, il y avait visiblement un fossé parce qu'en cette fin de journée à Delaune, on n'a rien vu de tout ça ! Deux actions ont résumé le match des Dogues face aux Champenois : lors de la 1ère minute, Renato Sanches a perdu un ballon facile et s'est fait bouger physiquement au moment de le récupérer. Et à la 87e, alors que le score était encore de 1-1, José Fonte a tenté une balle piquée pour relancer qu'un adversaire a intercepté tellement il a fait preuve de nonchalance.

Un champion en deuxième partie de tableau

Entre ces deux moments, les Lillois ont été apathiques au possible. Pas sereins défensivement, pas percutants au milieu, pas tranchants en attaque. Seul Renato Sanches s'est démené sur le terrain et ce n'est d'ailleurs que justice si c'est lui qui a égalisé à la 56e d'une frappe lointaine. Mais avant, les Rémois avaient ouvert le score sur un but à bout portant de Munetsi (32e) après un coup franc tiré devant les buts de Jardim et ils ont repris l'avantage à la dernière seconde après avoir laissé Abdelhamid contrôler le ballon, s'avancer et placer une frappe enroulée de 25 mètres. Pour le coup, le défenseur central rémois n'a pas du tout été attaqué...

Quelque chose semble s'être cassé chez les Dogues, et pas seulement depuis samedi. Est-ce une conséquence de l'affaire Ben Arfa ? De l'élimination de la Champions League ? Y a-t-il un problème plus profond avec Jocelyn Gourvennec ? En tous les cas, ce LOSC inquiète et il pourrait se retrouver au terme de cette 33e journée dans la deuxième partie de tableau, à onze points de l'Europe. Triste champion...

Pour résumer Le LOSC a concédé ce soir une défaite assez inquiétante face au Stade de Reims (1-2) dans la mesure où la plupart de ses joueurs se sont montrés apathiques, voire pas concernés. Et ce alors qu'une réaction était attendue après le revers dans le derby (1-2) samedi.

Raphaël Nouet

Rédacteur