LOSC - RC Lens : Jardim lance un appel aux supporters avant le derby

Doublure d'Ivo Grbic dans les cages du LOSC lors des 5 premiers mois de la saison, Léo Jardim a piqué la place de numéro 1 au portier croate lors de la victoire face à Montpellier (1-0), le 12 février dernier. À quelques jours du derby contre le RC Lens, le gardien portugais, élu Dogues du mois de février et de mars, a lancé un appel aux supporters lillois.

"C’est très important pour l’équipe de sentir un public derrière elle"

"J’aimerais simplement remercier tous les supporters pour le soutien qu’ils nous apportent à domicile comme à l’extérieur. À titre personnel, ils m’ont toujours beaucoup encouragé, et ce depuis mon tout premier match. Je voudrais d’ailleurs leur dire aussi merci de m’avoir élu Dogue du mois en février et en mars. Ça m’a rendu très heureux. J’ai vu cette distinction comme la récompense de mon travail au quotidien. Je veux aussi leur dire de rester festifs, bruyants et de continuer de nous pousser comme ils le font. C’est très important pour l’équipe de sentir un public derrière elle, surtout à ce moment de la saison. Après Lens, il restera 6 matchs. Notre but est d’aller chercher une place européenne. Nous devons tous être unis derrière cet objectif", a confié Léo Jardim dans une interview accordée au site officiel du LOSC.

Pour résumer À quelques jours du derby face au RC Lens, le gardien du LOSC, Léo Jardim, élu Dogue du mois de février et de mars, a lancé un appel aux supporters lillois.

Fabien Chorlet

Rédacteur