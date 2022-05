LOSC, RC Lens, PSG, ASSE : Yilmaz, Sanches, Neymar et Gourna-Douath connaissent leurs sanctions

Zapping But! Football Club LOSC - ASSE / INFO BUT ! Une ancienne cible des Verts et de Bordeaux pour remplacer David et Yılmaz ?

Burak Yilmaz et Renato Sanches sont fixés ! Expulsés à Troyes (0-3) le week-end dernier au cours d'une partie des plus houleuses, les deux joueurs du LOSC n'ont pas obtenu de clémence de la part de la commission de discipline. Le Portugais ne reviendra que pour la dernière journée, pas avant ! Voici toutes les sanctions :

Deux matches ferme : Sanches (LOSC), Leca (RC Lens), Del Castillo (Brest).

Deux matches ferme, dont un avec sursis : Yilmaz (LOSC).

Un match ferme : Thuram (OGC Nice), Ogier (Clermont), Doumbia (Angers), Pajot (FC Metz), Gourna-Douath (ASSE), Kimpembe et Neymar (PSG), André et Botman (LOSC).

❌ Burak Yilmaz, Renato Sanches, Jean-Louis Leca... Découvrez les décisions de la Commission de Discipline de la LFP de ce mercredi ⤵️https://t.co/bExWj5ky6J — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) May 4, 2022

Pour résumer La commission de discipline s'est réunie ce mercredi, comme chaque semaine, pour plancher sur les avertissements et expulsions s'étant produits lors de la dernière journée de championnat. Deux des Lillois expulsés à Troyes savent désormais à quoi s'en tenir.

Raphaël Nouet

Rédacteur