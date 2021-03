LOSC – RC Strasbourg (1-1) : Galtier agacé par ses joueurs, des nouvelles rassurantes de Laurey

Zapping But! Football Club LOSC : la saison 2020-2021 des Dogues en chiffres

Alors que son homologue Thierry Laurey ne s'est pas présenté en conférence de presse car pris de « maux de ventre » et obligé de quitter le terrain à l'occasion de LOSC – RC Strasbourg (1-1), Christophe Galtier s'est quant à lui exprimé à chaud au micro de Canal+ suite à ce point arraché par les Dogues en fin de partie.

La colère froide de Christophe Galtier

« Il faut être heureux du point qu'on prend parce que c'est un miracle, clairement », a lâché l'entraîneur lillois, agacé par la performance de son équipe : « On était à la fois mou, très scolaires dans le jeu et avec un gros manque de caractère et de détermination. C'est ce que je retiens de ce match-là ».

« Certains de mes joueurs me déçoivent. Comme contre Brest, comme contre Angers. Comme contre Strasbourg... Ce sont des équipes qu'on a pourtant identifié, et qui ont bien identifié notre jeu en proposant des blocs bas et des défenses très compacts. Si on ne veut pas aller à bagarre face à ces défenses-là, on fait jouer les autres... »

Laurey est en train de se remettre

Concernant Thierry Laurey, Philippe Carayon a donné des nouvelles rassurantes du technicien qui, selon son directeur sportif Kader Mangane, allait beaucoup mieux après le match. L'ambulance qui s'était déplacé pour venir le chercher étant repartie à vide.