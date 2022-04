Zapping But! Football Club LOSC - ASSE / INFO BUT ! Une ancienne cible des Verts et de Bordeaux pour remplacer David et Yılmaz ?

Le groupe du LOSC :

Le groupe du RC Strasbourg :

🚨 #LOSCRCSA I Les 18 Strasbourgeois pour le déplacement à Lille !



❌ @AholouEudes et Dimitri #Liénard sont forfaits ⤵️ — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) April 23, 2022

Pour résumer Découvrez les groupes convoqués par Jocelyn Gourvennec et Julien Stéphan pour le match ce dimanche entre le LOSC et le RC Strasbourg, comptant pour la 34e journée de Ligue 1.

Fabien Chorlet

Rédacteur