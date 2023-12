LOSC, RC Strasbourg, Ligue 1 : les Lillois accrochés, Brest dans le Top 5 de la Ligue 1

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Trois matches à 15 heures en cette 15e journée de Ligue 1. Mais avec des enjeux bien différents. Tout d'abord dans le haut du tableau pour le LOSC et pour le Stade Brestois qui, en cas de succès sur la pelouse de Metz, pouvait intégrer le Top 5 de la Ligue 1. Et c'est mission accomplie pour les joueurs d'Eric Roy qui sont allés s'imposer à Saint-Symphorien sur le score de 1-0 avec un but inscrit en fin de match (75e) sur une frappe sèche et limpide du pied gauche de Jérémy Le Douaron.

Lille n'en profite pas

Le LOSC, en revanche, n'a pas su profiter de son duel face à un mal classé, Clermont, pour prendre trois points supplémentaires (0-0). En dépit de plusieurs situations chaudes, des deux côtés, en première période, et d'une tête de Cabella sauvée sur sa ligne par Seidu, les hommes de Fonseca se contentent du match nul et sont désormais à trois points (27-30) de l'AS Monaco au classement en quatrième position.

Dans la troisième rencontre de la journée, le RC Strasbourg s'est imposé face au Havre, 2-1, avec des buts signés Emegha (21e) et Sylla (97e) pour les Alsaciens et Salmier (48e) pour le HAC. Le RC Strasbourg occupe désormais la 10e place du classement, Le Havre se situe au 11e rang.

