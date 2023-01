LOSC - Reims : David lance les Dogues vers la victoire

Zapping But! Football Club LOSC - ASSE / INFO BUT ! Une ancienne cible des Verts et de Bordeaux pour remplacer David et Yılmaz ?

Au terme d'une première période équilibrée, le LOSC est devant au score face à Reims (1-0). Les hommes de Paulo Fonseca ont trouvé la faille par l'intermédiaire de Jonathan David (32e), qui a bien suivi une frappe repoussée de Jonathan Bamba par le portier rémois, Yehvann Diouf. C'est la mi-temps au Stade Pierre-Mauroy !



Les Dogues mènent 1-0 à la pause 🔥#LOSCSDR 1-0 I 45' pic.twitter.com/HYBuNvTh0V — LOSC (@losclive) January 2, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur