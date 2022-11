LOSC : Rémy Cabella signe un doublé inédit

Zapping But! Football Club LOSC : un gardien turc pour remplacer Grbic ?

En août, André Gomes avait été sacré meilleur joueur du LOSC par les supporters. Le milieu de terrain portugais, ancien de Barcelone et Everton, a, il est vrai, une grande facilité technique. En septembre, c'est Adam Ounas qui avait recueilli un maximum de suffrages. Il faut dire que l'ailier est très vif et capable de coups de génie. Mais en octobre et désormais en novembre, c'est Rémy Cabella qui a été sacré. Parce que l'ancien Montpelliérain combine la classe, la vivacité, les coups de génie et la vision du jeu.

Être sacré deux mois d'affilée est une vraie prouesse. Même si, pour novembre, cela ne concerne que deux matches, les matches à domicile contre Rennes (1-1) et Angers (1-0). Cabella a été passeur décisif lors de cette dernière partie, qui a permis à son équipe de terminer à la 7e place du classement avant la trêve liée à la Coupe du monde.