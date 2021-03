LOSC : Renato Sanches envoie bouler Galtier et évoque le titre

Fin janvier, Christophe Galtier avait été interrogé sur le retour de blessure de Renato Sanches. L'entraîneur du LOSC avait alors répondu qu'il sentait son joueur trop impatient, ce qui risquait de le conduire à une rechute, et il lui avait conseillé "de se détendre", de "ne pas brûler les étapes". Ce dimanche dans L'Equipe, le joueur formé au Benfica Lisbonne a été interrogé sur ces propos et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas d'accord…

"Je vis de mes émotions"

« Christophe Galtier m’a conseillé de me détendre ? Je respecte l’opinion du coach. Mais je vis de mes émotions. Après deux ou trois mois sans jouer, c’est normal d’être impatient, voire stressé par une si longue période d’indisponibilité. Parce que je me donne à 100% dans ce que je fais. Je suis entier. Je ne crains pas de récidive. J’ai fait mon introspection. J’ai réfléchi sur les endroits où je devais être plus attentif. J’ai bossé en salle sur du renforcement musculaire spécifique. »

« Depuis trois saisons, le club a énormément grandi, les joueurs progressent. On a gagné le respect des grandes équipes historiques, Paris, Lyon, Marseille ou Monaco. Est-ce qu’on peut remporter le championnat ? On joue pour ça. Personne ne dit le contraire. Ce serait formidable. Mais on en est encore loin. Je sens mon équipe capable d’y parvenir. Dans quelques matches, si on est toujours dans le sprint final et à la même position, on se dira sans doute qu’on peut aller au bout. D’ici là, on doit défendre notre première place. Ça va être difficile, on en est conscients. En France, Paris reste l’adversaire le plus dangereux. »