LOSC : sa blessure, son retour, Troyes... Sven Botman en dit plus

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

SA BLESSURE

« J’ai trouvé le temps long. C’était difficile pour moi, parce que c’était la première fois que j’étais blessé comme ça. Effectivement, ça m’a paru très long, ces 7 ou 8 semaines. Ce n’était pas évident. A présent, c’est derrière moi. Tiago (Djalo) a fait du bon boulot en mon absence. »



TROYES, SES OBJECTIFS

« C’est difficile de dire pourquoi l’équipe avait des difficultés. C’était compliqué de marquer, il y avait un problème au niveau offensif. On fait de bonnes entames et à un moment on perd le fil. Le plus important quand on joue un match, c'est de ne pas encaisser de buts. On espère qu'après Rennes, on pourra aller de l’avant. On va tout faire pour revenir dans le Top 3 ».

23 buts encaissés en 16 journées !



Soit autant que l'an dernier sur la saison complète de L1.



Un seul départ dans la ligne défensive 👇 pic.twitter.com/zP9wwzGxCV — Statilosc (@Statilosc) December 2, 2021