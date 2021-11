LOSC : Salzbourg, l'état des troupes, l'ambition, Gourvennec avait beaucoup à dire

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Point sur l'effectif

"On a encore des doutes. Sven Botman, ce sera trop juste, même si il s'est entraîné avec nous. Quand on joue tous les 3 ou 4 jours, c'est compliqué. Mais bon, il y aura moins de doutes qu'avant Monaco..."

Sanches et Bamba

"Compliqué de vous dire si ils vont jouer. Le staff a fait beaucoup de travail pour qu'ils soient présents. On se doit d'être prudents. On fera un point demain, pas avant."

Le rythme infernal et Salzbourg

"On maintiint tout de même un sacré niveau de performance en jouant autant. On devra face à Salzburg être équilibrés. Ils jouent avec beaucoup de milieux au coeur du jeu. On devra aussi être bons dans le pressing. On devra imposer notre jeu, on est chez nous. Il faudra que ça tourne dans notre sens."

Xeka et son avenir

"Pour être concret, on ne parle pas encore de son avenir. Les situations des uns et des autres, c'est particulier. On est dans notre saison, on ne pense qu'à ça. Ce n'est pas un sujet à ce jour."

Qualification en 8es ?

"La victoire à Séville nous a permis de nous repositionner. Et on sait que si on gagne demain, ça peut être beaucoup d'émotions pour tous ceux qui nous suivent. C'est important dans une carrière pour chacun de mes joueurs. On a préparé beaucoup de choses pour ce match, mais on ne doit pas le jouer avant."

La fraîcheur des attaquants

"Certains de mes attaquants devaient se reposer. Burak a bien pu récupérer comme il fallait, on s'adapte. On a gagné à Séville avec un effectif réduit, on va essayer de faire la même chose demain."