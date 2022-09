LOSC : sifflé à Montpellier, Cabella vide son sac sur Twitter !

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Un nouvel arrière gauche pour les Dogues ?

Formé à Montpellier où il avait regagné le cœur des fans en revenant en avril dernier, Rémy Cabella (32 ans) a, à nouveau été malmené dimanche à l'occasion de MHSC – LOSC (1-3). Il faut dire que, sur la pelouse de la Mosson, le Champion de France 2012 en a irrité plus d'un par son attitude.

Une attitude bordeline face à Montpellier ?

Coupable de s'être essuyé les crampons sur Arnaud Nordin avant de chambrer la tribune Etang de Thau qui commençait à l'houspiller, Cabella a ensuite chambré la tribune Gévaudan qui contestait l'exclusion de son ancien partenaire Valère Germain peu avant la mi-temps. Depuis le banc, l'intéressé a aussi célébré « avec hargne » le troisième et dernier but lillois selon le site Allez-Paillade.

Agacé par l'accueil de son ancien public, Rémy Cabella a ensuite réagi aux sifflets sur Twitter en pointant du doigt le manque de reconnaissance de son ancien public : « On me dit que j'ai la mémoire courte … N'oubliez pas que vous m'avez sifflé quand je suis venu avec l'OM et aujourd'hui au début du match vous avez commencé à me siffler aussi... Mon équipe marque, je célèbre », a-t-il justifié. Son prochain retour promet déjà d'être animé...