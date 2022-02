LOSC : son groupe, ses intentions... Gourvennec en dit plus sur l'énorme défi des Dogues à Chelsea

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Un groupe au complet

« On a le groupe au complet. C'est mieux. On a toujours eu des absents en phase de groupes, par suspension ou blessure. Donc on s'est préparés du mieux possible ».

Un énorme défi

« Chelsea est un grand club, avec des grands joueurs. Le défi est énorme mais on veut montrer qu'on sait faire des choses. On est une équipe dure à jouer. C'est un grand défi, avec quatre mi-temps. Les joueurs ont l'habitude de ces matchs. Ils sont tous internationaux. Ils ont cette expérience. Il va falloir être très solides défensivement, ne pas commettre d'erreurs et être lucides quand on aura des opportunités. On veut poser des problèmes à Chelsea. On a battu Séville et on affronté un Salzbourg détonnant. Il faut s'en souvenir. On est focus là-dessus. On est prêts parce qu'on veut avoir notre mot à dire. »

Le plus gros match de sa carrière

« C'est sûrement le plus gros match de ma carrière, mais je ne pense pas à ça. J'ai des choses en tête, la progression de l'équipe. Le match qui arrive est un match de prestige, mais ça reste un match qu'on prépare avec la même routine. On s'est bien préparés. Il faut qu'on soit nous-mêmes. On a bien analysé le jeu de Chelsea. On ne doit pas venir pour subir ou être des sparrings. On va faire un match en étant déterminés à 300%. Il faut être intelligent, mais il n'y a pas de calculs à faire ».