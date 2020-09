LOSC : Sven Botman a déjà séduit un joueur du Stade de Reims

Arrivé cet été en provenance de l'Ajax Amsterdam, Sven Botman s'impose en ce début de saison comme la recrue la plus rapidement opérationnelle et performante du côté du LOSC. Si beaucoup sont surpris de l'intégration express du Néerlandais, ce n'est pas le cas d'un joueur du Stade de Reims, très proche du néo défenseur des Dogues : Kaj Sierhuis.

Dans les colonnes de L'Equipe, l'attaquant débarqué cet hiver en Champagne a dit tout le bien qu'il pensait de son ami : « Sven a eu un parcours assez linéaire au centre de formation. Il n'a jamais été considéré comme un crack mais il a passé les étapes les unes après les autres assez facilement (…) Il ne ressemble pas au prototype du défenseur formé par l'Ajax : pas très grand, très habile avec ses pieds, qui n'a pas peur de dribbler et peut jouer au milieu. Lui était plutôt le grand mec très bon défenseur mais qui a dû apprendre ces aptitudes, à ne pas avoir peur de jouer, à dribbler. Et la combinaison des deux fait aujourd'hui de lui un défenseur encore plus spécial ».