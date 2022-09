LOSC - Toulouse : Lille renoue avec le succès et rejoint l’OL au classement

Zapping But! Football Club LOSC, AC Milan - INFO BUT! : Pourquoi ça bloque avec Botman

Une semaine après sa défaite à l'OM (2-1), le LOSC s'est repris à domicile en s'imposant ce samedi contre Toulouse (2-1), à l'occasion de la huitième journée de Ligue 1. Devant au score à la pause après l'ouverture du score précoce de Jonathan David (5e), les hommes de Paulo Fonseca se sont fait égaliser au retour des vestiaires après le but de Fares Chaibi (48e). Mais cinq minutes plus tard, Adam Ounas a inscrit le but de la victoire d'une superbe reprise de volée du pied gauche (53e). Au classement, les Dogues montent provisoirement à la sixième place, à égalité de points de l’OL.