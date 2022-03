LOSC : très bonne nouvelle pour Jonathan David avant Bordeaux

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Arsenal, Inter… Du lourd se déplace pour David

Le Canada est devenu le vingtième pays qualifié pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Cette nuit, l’attaquant du LOSC Jonathan David a disputé toute la rencontre mais n'a pas marqué, laissant Larin ouvrir le score (13e), avant que Buchanan (44e) et Hoilett (82e) garantissent la victoire, gonflée par le but contre son camp de Mariappa (88e).

Après leur défaite de jeudi dernier contre le Costa Rica (0-1), les Canadiens peuvent donc célébrer leur deuxième participation à la Coupe du monde, 36 ans après leur première au Mexique. Incapables de marquer le moindre but, ils y avaient perdu leurs trois matches.

Après une telle nouvelle, David rentrera à Lille forcément regonflé à bloc avant la réception des Girondins de Bordeaux, samedi, lors de la 30e journée de L1.

