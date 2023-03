LOSC : très mauvaise nouvelle pour les Lillois après Lens

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Arsenal, Inter… Du lourd se déplace pour David

Les images de sa sortie de terrain, face au RC Lens, laissaient déjà craindre le pire. Problème, c'est désormais confirmé. Le défenseur du LOSC, Tiago Djalo souffre bel et bien d'une rupture du ligament croisé. Résultat, une longue rééducation à bientôt débuter et une saison d'ores et déjà terminée.

Voici le communique du club lillois : "Sorti sur blessure à la 13ème minute de RC Lens-LOSC (1-1), samedi dernier, Tiago Djalo a passé des examens complémentaires en début de semaine. Le diagnostic est malheureusement sérieux : le défenseur lillois souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, qui nécessitera une intervention chirurgicale. La saison 2022-2023 de Tiago Djalo est d’ores et déjà terminée. Joueurs, direction, staff, supporters, Tous, nous apportons notre soutien à Tiago ! Nous lui souhaitons courage et prompt rétablissement, et espérons le voir de retour au plus tôt sous le maillot des Dogues."