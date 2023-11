LOSC : Umtiti a pris cher après Bratislava

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

L'entraineur du LOSC, Paulo Fonseca, semble avoir un plan bien précis pour sa charnière centrale : à Alexsandro et Leny Yoro les matches de Ligue 1, à Samuel Umtiti et l'un des deux précités ceux d'Europa League Conférence. L'ancien Lyonnais était donc titulaire à Bratislava (1-1) jeudi. Et c'est peu dire que sa performance n'a pas convaincu les journalistes de L'After Foot sur RMC !

"Il n’y a pas à être convaincu, il est fini"

Walid Acherchour a ouvert les hostilités : "A Bratislava, on a retrouvé les mêmes problèmes défensivement qu’en début de saison. Et Umtiti, je suis désolé, mais je ne suis pas convaincu. Il est à deux doigts de concéder un penalty avant d’être sauvé par un hors-jeu et sur le deuxième but, il n’est pas exempt de tout reproche. J’y ai cru après son retour à Lecce, mais non". Son acolyte Daniel Riolo a été encore plus direct dans la critique : "Le pauvre, il n’y a pas à être convaincu. Il est fini. Il n’est plus capable de jouer. Cela me fait de la peine, parce que c’est un type formidable, mais c’est de l’histoire ancienne". Samuel Umtiti n'a que 29 ans...

