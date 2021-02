LOSC : un adversaire sacre les Dogues devant l'OL et le PSG

En deux semaines, le FC Lorient a affronté deux des candidats au titre de champion de France au Moustoir. Le 31 janvier, les Merlus ont terrassé le PSG (3-2) alors que les champions de France menaient encore à dix minutes de la fin. Et dimanche dernier, ils en ont pris quatre face aux Dogues (4-1). Une gifle quasiment identique à celle du match aller (4-0).

"Lille est la meilleure équipe du championnat"

Ces huit buts en deux matches ont visiblement marqué le défenseur central du FCL Julien Laporte. En zone mixte dimanche soir, le Breton a expliqué que le LOSC était selon lui la meilleure équipe du championnat de France, devant le PSG mais aussi l'OL, qui avait arraché le nul au Moustoir (1-1) en début de saison.

"Le problème, c’est que ce deuxième but nous fait mal et le troisième nous fait très très mal parce qu’on l’encaisse lors de notre seul temps fort du match. C’est vrai qu’à 3-1 contre des équipes comme Lille, c’est compliqué. Il y a une part de déception forcément car on restait sur une belle série. Alors, prendre quatre buts, ce n’est pas agréable. Après, mon constat, c’est que Lille est la meilleure équipe du championnat. Ils sont très complets, c’est une belle équipe"