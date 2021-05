LOSC : un ancien Dogue s'enflamme pour la course au titre

Zapping But! Football Club LOSC : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Christophe Galtier

Un dimanche qui pourrait être historique pour le LOSC ! Leader de la Ligue 1, le club nordiste pourrait devenir pour la quatrième fois de son histoire champion de France en cas de victoire face à l'ASSE et si le PSG ne parvient pas à remporter son match face au Stade de Reims. Mais quelque soit le scénario de cette fin de saison haletante, Rio Mavuba voit son ancienne équipe aller au bout de son rêve.

"On ne se concentre que sur notre performance parce que si on commence regarder l'autre équipe, ça ne marche pas. Il vaut mieux assurer le coup en se disant : 'On gagne notre match', ça c'est la priorité. En gagnant, on est plus tranquilles, on a notre destin entre nos mains. On essayait aussi de relativiser et d'aborder chaque match comme un match à gagner et non comme un championnat à gagner."

"Je les sens armés pour ne pas lâcher, notamment grâce à l'expérience de Jose Fonte, de Burak Yilmaz. Je les sens costauds, ils mettent du rythme, ils ont une fraîcheur dans cette fin de saison qui démontrent qu'ils ne vont rien lâcher. Ce sont les qualités mentales qui vont faire la différence. Il y a une fraîcheur physique à avoir mais ils l'ont. C'est ce qui m'impressionne d'ailleurs, ils dominent tous leurs adversaires physiquement. Ils ont le mental et le physique, donc je pense que ça va aller au bout", a ainsi indiqué l'ancien Dogue pour France Info.