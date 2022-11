LOSC : un ancien espoir révèle pourquoi il a préféré partir à l'époque de Galtier

Présenté comme un grand espoir du LOSC lorsqu'il y fréquentait les catégories de jeunes, Jaly Mouaddib n'a finalement pas explosé. Au SCO d'Angers, où il a signé en 2020, il évolue toujours avec la réserve alors qu'il vient d'avoir 22 ans. Le natif de... Lens aurait pourtant pu signer son premier contrat professionnel chez les Dogues. Mais, comme il l'a expliqué au site Actu.fr, l'horizon était quelque peu bouché pour les jeunes dans le Nord à l'époque, l'équipe de Christophe Galtier jouant les premiers rôles et étant partie, l'été de son départ, pour remporter le titre de champion de France.

« J’avais l’opportunité de signer mon premier contrat professionnel à Lille mais honnêtement, je savais qu’à cette époque, c’était trop compliqué pour les jeunes de jouer en professionnel. L’équipe était trop forte et jouait le haut de tableau, c’était compliqué d’intégrer les jeunes. Ensuite, il était également question de grosses écuries européennes mais je voulais rester uniquement en France. Donc quand Angers m’a contacté, j’ai été séduit et j’ai signé direct. »

Timothy will play his second World Cup game today!



🔹 @USMNT - @England

⏰ 19:00 UTC https://t.co/vzc228qCsV