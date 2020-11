LOSC : un ancien partenaire vole au secours de Jonathan David

Treize matches joués, zéro but et des occasions manquées à la pelle : le bilan de Jonathan David depuis son arrivée au LOSC est très décevant. Surtout que le Canadien doit vivre avec les comparaisons incessantes avec son prédécesseur, Victor Osimhen. Christophe Galtier a tenté à plusieurs reprises de prendre la défense de sa recrue mais rien n'y a fait, son compteur reste désespérément bloqué. Ancien partenaire de David à La Gantoise, David Broon, désormais au FC Metz, a expliqué à Sport Foot Magazine comme il fallait s'y prendre…

"A La Gantoise, c'était pareil"

"Cela a été une erreur en France de penser que c’était un attaquant de pointe que le LOSC avait recruté. En plus de cela, l’arrivée de Burak Yilmaz dans le onze lui a fait du bien. Contre nous, il a tourné autour du Turc tout le match, un peu comme un électron libre. Il bouge beaucoup, crée du mouvement."

"Il n’a pas encore eu trop de réussite devant le but. Il a eu des débuts compliqué en France mais à La Gantoise, c’était pareil. Jonathan, ce n’est pas le mec qui est arrivé et qui a tout cassé d’entrée. Non, il est arrivé sur la pointe des pieds et a fait son trou. C’est la force des bosseurs."