LOSC : un attaquant des Dogues rêve déjà de faire des misères au RC Lens

S'il n'a pas encore eu trop l'occasion de le montrer du fait de ses soucis musculaires récurrents qui l'ont laissé sur la touche un an au LOSC, Timothy Weah est pleinement impliqué dans le projet des Dogues. Motivé à l'idée de retrouver les terrains et de regagner sa place, l'international américain, recruté il y a un an pour 10 M€ au PSG, a déjà une idée en tête pour se racheter du crédit auprès des supporters nordistes.

Il rêve d'un triplé face aux Sang et Or

Rentré en jeu à deux reprise en ce début de saison (18 minutes), le fils de Mister George a déjà noté une date dans son agenda : celle du derby face à Lens programmé au stade Pierre Mauroy le week-end du 16-17-18 octobre. Un match sur lequel il espère briller comme il l'a confié au site officiel lillois.

« Marquer dans le derby ? C’est mon but, j’espère que je vais jouer ce match et le but, c’est de marquer. J’espère mettre un triplé, comme ça, je ferai des célébrations de ouf. On a hâte de jouer et on attend ce jour là », a expliqué l'international américain (8 capes).