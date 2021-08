LOSC : un cadre heureux d'avoir prolongé !

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Le LOSC sort d’une saison 2020/2021 plus que réussie avec ce titre de champion de France. Les dirigeants se sont activés sur ce mercato pour conserver des joueurs importants pour la prochaine saison. Malgré le départ de Mike Maignan vers le Milan AC, les Dogues ont réussi à garder certains cadres. C’est le cas pour José Fonte qui a décidé de rester une année supplémentaire au club. Il s’est exprimé, ce vendredi, en conférence de presse sur ses motivations et le choix de jouer sous les couleurs du LOSC l’année prochaine :



“C'est bon d'être ici. Lille c'est le club et l'équipe où je veux être. Dans cette ville. Il n'y a pas eu besoin de beaucoup de discussions. Comme toujours, il faut prendre du temps, être patient, au final on a trouvé un accord et je suis content de continuer. C'est normal. Je crois qu'il faut bien comprendre la situation globale. Du monde sportif et du monde en général. À la fin, il faut trouver un accord. C'est ce qu'on a fait. Mais c'est signé, je suis content, je crois que le club est content aussi. Il faut créer notre histoire cette saison.” Propos retranscris par Foot Mercato.

En prolongeant, le défenseur de 37 ans a accepté de baisser son salaire, c’est un très bon coup réalisé par les dirigeants du LOSC.

