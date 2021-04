LOSC : un champion 2011 délivre un précieux conseil aux Dogues de Galtier

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Après son match nul à domicile contre Montpellier (1-1) vendredi dernier, le LOSC ne compte plus qu'un point d'avance sur le PSG à cinq journées de la fin. Dans son édition de la semaine, France Football a interrogé les Dogues champions en 2011 pour conseiller la troupe de Christophe Galtier dans sa quête du Graal. Et c'est l'ancien attaquant Moussa Sow qui a délivré le meilleur conseil…

"Attention aux matches moins prestigieux"

"Si je devais donner un conseil aux Lillois, c'est de se focaliser vraiment sur eux-mêmes, changer le moins possible leur routine. Et faire très attention aux matches, disons, moins prestigieux. Car contre Lyon (dimanche), la vigilance sera naturellement à son maximum. Le piège, c'est dans les autres matches. Mais ils ont l'air d'avoir un groupe bien structuré, avec des cadres qui connaissent ces moments et un coach qui gère très bien. Donc, je ne les vois pas baisser la garde."