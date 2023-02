LOSC : un départ de Fonseca en fin de saison à cause de Létang ?

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Pour reprendre une phrase désormais culte du directeur sportif de Lyon, Bruno Cheyrou, ce qui s'est passé hier entre Olivier Létang et Paulo Fonseca n'est sans doute pas anodin. Le président et l'entraîneur du LOSC auraient eu une vive altercation avant le match à Rennes (3-1). Elle aurait porté sur l'ingérence du premier dans le travail du second. Sans compter que le Portugais aurait moyennement apprécié le mercato hivernal de son club, l'un des rares à ne pas se renforcer (Costil mis à part) parmi les équipes engagées dans la course à l'Europe.

Cette dispute pourrait laisser des traces. Car Foot Mercato, qui a révélé l'altercation, assure que Paulo Fonseca réfléchirait sérieusement à un départ en fin de saison. Si le technicien comprend bien que le LOSC n'a pas les moyens de recruter, en revanche, il n'apprécie pas du tout que son président parle aux joueurs à sa place ou prenne des décisions sans le concerter. Et il a déjà prouvé par le passé, notamment à Rome, qu'il était prêt à tout lâcher s'il ne se sentait pas totalement en confiance...