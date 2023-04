LOSC : un Lillois a choqué Fonseca, Galtier en remet une couche !

Zapping But! Football Club LOSC - ASSE / INFO BUT ! Une ancienne cible des Verts et de Bordeaux pour remplacer David et Yılmaz ?

Beaucoup sont ceux qui ne comprennent toujours pas comment Benjamin André est sans cesse snobé par Didier Deschamps en équipe de France. Joueur de devoir et leader exemplaire par excellente, le milieu du LOSC fait aujourd’hui l’admiration de son entraîneur Paulo Fonseca. « Je dois avouer que c’est le joueur qui m’a le plus surpris, confie le coach du LOSC dans L’Équipe. Il était solide défensivement. Mais j’avais aussi besoin de joueurs qui construisent. Il a très vite compris ce que j’attendais de lui. Il m’a surpris dans sa capacité à se projeter. Je lui ai dit : “J’avais des doutes.” Il les a effacés en deux semaines. Il a progressé au travers des matches. C’est incroyable ce qu’il peut faire offensivement. Jouer sous pression, décider vite, maîtriser les petits espaces. Parfois, chez les anciens cadres, ce n’est même pas la peine d’essayer de les changer. Ils peuvent vous répondre qu’ils ont toujours bien fait ce qu’ils font. Benjamin s’est employé à évoluer et il a réussi au-delà de mes espérances. » Christophe Galtier, qui l’a eu sous ses ordres au LOSC et défend « son rôle social », n’est pas surpris. « Dans les moments difficiles, il rassemble. Et amène une certaine convivialité. Je ne l’ai jamais vu défendre son propre intérêt. Il n’était jamais dans le calcul », analyse l’actuel entraîneur du PSG. Les unes de L’Équipe du samedi 8 avril. pic.twitter.com/A8dJFBML5B — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 7, 2023

Bastien Aubert

Rédacteur

