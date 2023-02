LOSC : un Lillois marche sur les traces d'Erling Haaland !

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Un nouvel arrière gauche pour les Dogues ?

Un doublé, un de plus. Jonathan David, l'attaquant du LOSC, a une fois encore montré l'étendue de son talent, hier dimanche, face au RC Strasbourg, avec deux buts, en 5 minutes, qui ont permis au club lillois de prendre trois points de plus et de s'installer dans les hauteurs de la Ligue 1.

A noter, toujours au sujet de David, qu'il n'en est pas à son coup d'essai en matière de doublé. Cela lui est déjà arrivé à cinq reprises et il n'est qu'un seul attaquant à avoir fait mieux dans le Top 5 européen : Erling Haaland. On a connu pire comparaison.